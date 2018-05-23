المتوسط:

نصت المسودة الأخيرة للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية، على ضرورة اتخاذ خطوات محددة تجاه تحقيق الاستقرار، وتوحيد المصرف المركزي وحل كافة الإدارات الموازية للمصرف .

وتضمنت المبادرة أيضا، الإقرار بأن السعي لاعتماد مسودة مشروع الدستور هي الخطوة الأساسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي .، والالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة لتوحيد الجيش الليبي ، والاتفاق على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد بحلول نهاية عام 2018 والتأكيد على احترام نتائجها .

‏وجاء البند السابع من المسودة لينص على أن التوقيع سيتم في باريس يوم 29 مايو، وبحضور ممثلين من الجزائر ، تشاد ، الصين ، مصر ، ألمانيا ، إيطاليا ، المغرب النيجر ، قطر ، روسيا ، السودان ، تونس ، تركيا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة ، الإمارات ، الاتحاد الأفريقي ، الاتحاد الأوروبي ، وجامعة الدول العربية، مع المشاركة في مؤتمر حوار سياسي شامل يسعى لمتابعة تطبيق بنود هذا الاتفاق .

‏واختتمت المبادرة بنودها بالتأكيد على الدعم الدولي للمؤسسات الأربعة التي سترعى الانتخابات وهي، مجلس النواب، مجلس الدولة،المجلس الرئاسي، الجيش.

The post تفاصيل المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللييية وفق خارطة زمنية محددة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية