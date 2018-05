المتوسط:

ينظم مكتب ثقافة الخمس، غدا الخميس، أمسية شعرية، بمشاركة عدد من الشعراء الليبيين المتميزين، بهدف تعزيز الهوية الوطنية من خلال الموروث الشعبي.

ومن المقرر أن تبدأ الأمسية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في نادي الفروسية بسوق الخميس.

The post «ثقافة الخمس» ينظم أمسية شعرية لتعزيز الهوية الوطنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية