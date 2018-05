«حفتر» يوجه رسالة لأهل درنة ويعطي تعليماته للجيش

المتوسط:

قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في حربها ضد الإرهاب منذ إطلاق ساعة الصفر لتحرير درنة، مشيرا إلى أنه قريبا تطهير درنة بشكل كامل من الإرهاب.

ووجه حفتر تعليماته لقوات الجيش، قائلا: «احذروا الكمائن والخديعة في الحرب، وعاملوا بالحسنى كل من يسلم نفسه، أو يقع أسيرا، واحرصوا على حماية الأهالي وممتلكاتهم، وعدم إلحاق الضرر بمرافق المدينة، إلا حيث يختبئ الإرهابيون ويتحصنون».

وأكمل: « أهل درنة مسالمون، وهم أهلكم، إلا من انحاز إلى الباطل وحمل السلاح تحت راية الإرهاب».

كما وجه حفتر رسالة لأهالي درنة قائلا: «لا تعرضوا أنفسكم وممتلكاتكم للخطر، بحماية الإرهابيين أو إيوائهم في بيوتكم، أو تزويدهم بمعلومات حول تحركات الجيش».

وأكد القائد العام للجيش، أن المواجهات العسكرية مع جماعات الظلام والتكفير تأتي بعد رفضهم كافة الحلول السلمية.

