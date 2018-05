« مجاهدي درنة» يخطف مواطن ويقتاده إلى جهة مجهولة

المتوسط:

قامت عناصر من السرية الأمنية لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بخطف المواطن “عبدالمنصف عوض الشيهني ” الشهير #منصف_اشنيور، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء عليه أثناء وجوده مع زوجته أمام مشفى الهريش الاثنين الماضي.

يشار إلى أن “الشيهني” من مواليد 1979 ومن سكان منطقة ” حي السلام – امبخ “.

كما قامت عناصر أخري لدي المجلس المنحل بالاعتداء علي الممرض “عبدالسلام الشاعري ” أثناء تواجده ودوامه في مشفى الهريش لإتهامه بالتقاط الصور لجرحي وقتلي عناصرهم .

