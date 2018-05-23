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« مجاهدي درنة» يخطف مواطن ويقتاده إلى جهة مجهولة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قامت عناصر من السرية الأمنية لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بخطف المواطن “عبدالمنصف عوض الشيهني ” الشهير #منصف_اشنيور، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء عليه أثناء وجوده مع زوجته أمام مشفى الهريش الاثنين الماضي.

يشار إلى أن “الشيهني” من مواليد 1979 ومن سكان منطقة ” حي السلام – امبخ “.

كما قامت عناصر أخري لدي المجلس المنحل بالاعتداء علي الممرض “عبدالسلام الشاعري ” أثناء تواجده ودوامه في مشفى الهريش لإتهامه بالتقاط الصور لجرحي وقتلي عناصرهم .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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