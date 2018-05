المتوسط:

أكد مراسل «المتوسط»، سماع دوي تجدد الاشتباكات المتقطعة قي المحور الجنوبي الغربي لمدينة درنة بين قوات الجيش الوطني و شورى مجاهدي درنة “المنحل”، عقب انتهاء كلمة قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر، ألقى كلمة منذ قليل، قال فيها إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في حربها ضد الإرهاب منذ إطلاق ساعة الصفر لتحرير درنة، وإنه قريبا سيتم تطهير درنة بشكل كامل من الإرهاب.

The post مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين الجيش و«مجاهدي درنة» بالمحور الجنوبي الغربي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية