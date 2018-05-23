رئيس مجلس النواب الليبي يطالب بالإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

بنغازي — سبوتنيك. قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي في بيان إن “المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قال في كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن الانتقال إلى مدينة بنغازي يحتاج إلى حضور أعضاء مجلس النواب من كل مناطق ليبيا للتشاور وأخذ الترتيبات اللازمة لذلك من جميع النواحي”.

وأضاف المريمي أن “صالح نبه على مجلس النواب أن يتجه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل لأن مجلس النواب الحالي في أغسطس القادم يكون له 4 سنوات وهي المدد المتعارف عليها لمدة عمل البرلمانات في معظم أنحاء العالم خاصة وأن انتخاب مجلس نواب جديد قد ينهي الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية”.

وتابع “على مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبشكل عاجل خاصة وأن الحوارات والنقاشات في جولات الحوار من بدايتها حتى الآن لم تسفر إلى النتائج التي يأملها المواطن الليبي وأن الانقسامات في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية هي التي تتطلب انتخابات عاجلة وعلى الشعب الليبي وكل الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ الوطن والمواطن”.

وعقد مجلس النواب الليبي في طبرق الليبية جلسته اليوم الثلاثاء 22 أيار/ مايو ، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى وبحضور معالي النائب الثاني الدكتور أحمد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة موضوع انتقال المجلس إلى مدينة بنغازي الليبية.