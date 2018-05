خالد الأسطى: عقيلة صالح يشكو من طرابلس ويحن للإسكندرية

المتوسط:

هاجم عضو مجلس النواب عن تاجوراء ورئيس كتلة الوفاق ” خالد الأسطى ” الداعمة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، المستشار ” عقيلة صالح ” قبل فجر يوم الاربعاء، قائلا : لقد عرقل الاتفاق وعرقل توحيد المؤسسات السيادية وعرقل إصدار قوانين الاستحقاقات الدستورية واستفرد بالقبة ولَم يتجاوز مضارب القبة .

وكشف عضو البرلمان المتغيب عن جلسة الثلاثاء، أن عقيلة لا يعرف جداول الأعمال ولا يعقد الجلسات متى حضر النواب ويستعين بصديقه ليخرب الجلسات ويحلو له إصدار القرارات بدون حضور، كما أنه قسم ليبيا لأقاليم وأفرغ البنوك بحكومته الورقية في إشارة منه للحكومة المؤقتة.

كما أتهم ” الأسطى ” رئيس مجلس النواب، بأنه من وصف نصف ليبيا بالإرهاب من أجل نفسه وايضاً قابلهم جميعا واحدا تلو الاخر من اجل نفسه، رئيس وخمسة نواب ثم رئيس ونائبين ثم رئيس واحد بانتخاب غير مباشر كل ذلك من أجل نفسه يبحث عن دور ولا يبحث عن حل ، ويحاول اخيراً أن يكون بعد أن ضاع وأضاع، يشكو من طرابلس ويتناسى انها العاصمة ويحن كثيرا للإسكندرية ولا يزور بنغازي بحسب قوله.

وختم عضو مجلس النواب ” خالد الأسطى ” تدوينته على حائط صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، قائلا : هذا هو الذي اعرف والذي لم يتغير رأي فيه ( الدستور والانتخابات اختيارنا وقرارنا لن تنتظر رأيك ) في هجوم مباشر على عقيلة صالح.

