الكبير يرد على اتهامات ديوان المحاسبة

طرابلس : خاص

قام محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير بإصدار تعليمات لوحدة المعلومات المالية بالجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال التي يترأسها بفتح تحقيقات عاجلة فيما ورد في الخطاب الذي اصدره ديوان المحاسبة و الذي احتوى على قائمة بأسماء عدد من الشركات و اسماء أصحابها اتهمها الديوان بالفساد في ملف الاعتمادات و تهريب العملة الصعبة خارج البلاد ..

وتجدر الإشارة الى ان الديوان قد اصدر قائمة قبل يومين وصفت بانها مثيرة للجدل خاصة بعد أستهجان عدد كبير من رجال الاعمال الذين ذكرت أسمائهم بالقائمة مؤكدين ان الديوان أصد قائمة بشركات معظمها متوقفة عن العمل و ليس لديها اي أنشطة توريد خلال الأعوام مؤكدين انهم سيباشرون برفع قضايا تشهير و افتراء ضد الديوان لدى المحاكم بشكل عاجل ..

ويرى مراقبون ان هذه القائمة التي اصدرها الديوان تأتي في إطار الحملة التي يقودها ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك ضد البنك المركزي و محافظه الذي بدوره اكد تحفظه على ما ينشره الديوان من قوائم بتلك الشركات قبل اجراء التحقيقات اللازمة معها مما قد يؤثر سلبا في مسار التحقيق

واضاف الكبير في تنويهاً هام صدر عن مكتبه بان الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من قبل لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من قبل لجنة ديوان المحاسبة مما اثر الاستغراب حسب تعبيره من موافقة الديوان على منح الاعتمادات لشركات و اتهامها بتهريب العملة في ذات الوقت

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