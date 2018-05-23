حفتر يدعو قوات الجيش إلى الحرص على سلامة أهالي درنة

قال قائد الجيش المشير خليفة حفتر “إننا نمر بمرحلة مفصلية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب منذ أن دقت ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة التي طالما انتظر شعبنا ميقاتها لتلقي الرعب في نفوس الإرهابيين وأعوانهم وتأذن بالتحرك العسكري لاجتثاثهم وسحقهم بعد أن رفضوا كل المساعي السلمية لتجنب المواجهة المسلحة وأصروا على فصل درنة عن جسد الوطن الواحد وأصبحنا على مقربة من يوم إعلان تطهير بلادنا من آخر معقل لهم في ليبيا”.

وأضاف حفتر في كلمة مصورة “أيها المقاتلون الشجعان من أبناء الجيش في محاور مدينة درنة كافة لم يترك الإرهاب لنا إلا القتال …وليس لكم في القتال كما عهدناكم إلا النصر وبالنصر تصنعون المجد والسلام وتحفظون سيادة الدولة وهيبتها وتبعثون الأمل في نفوس شعبكم”.

وتابع: درنة تستعد لاستقبال الجيش واستنشاق عبير الحرية وأهلها مدنيون سلميون إلا من انحاز منهم إلى نصرة الباطل وحمل السلاح تحت راية الإرهاب داعيا قوات الجيش إلى الحرص على سلامة أهالي درنة وتجنب إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو بأي مرفق من مرافق المدينة إلا حيث يختبئ الإرهابيون ويتحصنون.

ودعا حفتر قوات الجيش إلى الحذر من الكمائن والخديعة في الحرب وان يعاملوا بالحسنى كل من يسلم نفسه أو يقع أسيرا بيد الجيش.

وطمأن حفتر أهالي درنة بأن وحدات وطلائع الجيش القادم للمدينة هم ضباط وجنود نظاميون ومحترفون يدركون واجباتهم ويخاطرون بأرواحهم من اجل أهالي درنة وأرضها داعيا الأهالي إلى أن يكونوا عونا للجيش ولا يعرقلوا تحركاتهم ويتجنبوا الاقتراب من مواقع الاشتباك وان لا يعرضوا أنفسهم وممتلكاتهم للخطر بإيواء الإرهابيين أو تزويدهم بمعلومات عن تحركات الجيش داخل المدينة أو في ضواحيها.

وحث حفتر أهالي من انضموا للتنظيمات الإرهابية أن يتوجهوا لهم بالنصيحة لتسليم أنفسهم للجيش لضمان محاكمة عادلة وهذا سيساعد على تخفيف العقوبة أو رفعها عنهم داعيا الجميع إلى الصبر والثبات فان ساعة التحرير والنصر آتية قريبا.

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