الكويت تدعو إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الليبية

دعت الكويت إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة.

وجددت الكويت في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، في جلسة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا الاثنين، تأكيدها على قرار جامعة الدول العربية التي تعتبر أحد الأطراف الفاعلة في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا بالدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار السياسي الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالدولة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب العتيبي عن تأييده ودعمه الكاملين خطة العمل التي تم بموجبها تحقيق العديد الاستحقاقات لنقل ليبيا من حالة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والازدهار، بما فيها تدشين عملية الإعداد لعقد المؤتمر الوطني في غضون نهاية العام 2018، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وأكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية، إلى جانب الاتفاق المهم بين مجلسي النواب والدولة على آلية تشكيل سلطة تنفيذية مستحدثة.

وأشار إلى أنه «يتعين على مجلس الأمن مواصلة دعمه الجهود الليبية الهادفة إلى إرساء سيادة القانون لبسط سلطة الدولة واتجاه توحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية»، مرحبًا بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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