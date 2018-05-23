المشري يتلقى دعوة من ماكرون للمشاركة في مؤتمر باريس المتعلق بالشأن الليبي

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الثلاثاء المستشار الشخصي للرئيس الفرنسي برفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا والوفد المصاحب لهما.

المشري تسلم بحسب مكتبه الإعلامي دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

باريس تستعد لطرح مبادرة من 12 نقطة للأطراف الليبية حول الإنتخابات القادمة .. المرصد تنشر كامل بنودها

يشار إلى أن صحيفة المرصد الليبية قد تحصلت من مصدر دبلوماسي رفيع على نسخة مسربة لمبادرة فرنسية ستعلن عنها باريس وتأمل التوقيع عليها يوم 29 مايو الجاري من قبل كل من المشير خليفة حفتر وفايز السراج رئيس الرئاسي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري أو من ينوب عنه .

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