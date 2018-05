«جائزة المعلم المتميز» تواصل تقييم مبادرات المعلمين المشاركين

المتوسط:

واصلت لجنة جائزة المعلم المتميز المنبثقة عن المركز العام للتدريب وتطوير التعليم اجتماعاتها الدورية لتقييم المبادرات المطروحة من قبل معلمي المواد المشاركين لنيل جائزة المعلم المتميز في” نسختها الثانية”.

وتضمن الاجتماع التقييمي المنعقد بمقر المركز العام للتدريب بحضور رئيس لجنة جائزة التميز مدير عام المركز العام مسعودة الأسود عرض الجوانب العلمية للمبادرات التي تقدم بها معلمو مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتجاربهم المتميزة في استخدام طرق التدريس الحديثة.

ووقف أعضاء اللجنة العلمية بالجائزة في اجتماعها التاسع على العروض المرئية التي صاحبت تقديم المبادرات وتقييم العمل من حيث مطابقته لمعايير الجائزة واستخدامه لأساليب طرق التدريس الحديثة وإدارة الصف.

