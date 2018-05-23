المشري يتلقى دعوة فرنسية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعوة من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للمشاركة في المؤتمر الدولي المتعلق بالشأن الليبي.

واستلم المشري الثلاثاء، دعوة المشاركة في المؤتمر خلال لقائه في طرابلس بالمستشار الشخصي للرئيس الفرنسي، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا “برجيت كرومي”، وستنطلق فعاليات المؤتمر الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في الـ29 من شهر مايو الجاري،

يشار إلى أن فرنسا قدمت مبادرة لتسوية الأزمة الليبية، تضمنت عدة نقاط، أبرزها ‎تنظيم الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة.

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