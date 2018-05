أمريكا تستعلم من تونس نتائج اجتماع دول الجوار الليبى

المتوسط:

استقبل وزير الخارجية التونسى خميس جهيناوى، اجتماعا اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة بتونس دانيال روبنستين، وبصحبته ستيفاني وليامز القائمة بأعمال سفارة واشنطن بطرابلس، لبحث نتائج اجتماع دول الجوار الليبى الذي انعقد بالجزائر، وكذلك تطورات المسار السياسى في ليبيا.

وتطرق اللقاء الذى جرى بمقر الوزارة بالعاصمة، حسب بيان الخارجية التونسية، إلى آخر مستجدات الوضع فى ليبيا ومسار التسوية السياسية الشاملة والجهود المبذولة فى سبيل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة فى بلادهم.

وعلى الصعيد الثنائى تطرق الجانبان إلى برامج التعاون الثنائى على مختلف المستويات والسبل الكفيلة بدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الاستعدادات للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وخاصة الدورة القادمة للحوار الاستراتيجى التونسى الأمريكى.

ويشار إلى أن وزير الخارجية خميس الجهيناوى، كان شارك، الإثنين، فى أعمال الاجتماع الثلاثى، تونس والجزائر ومصر، فى العاصمة الجزائرية، والمخصص لاستعراض تطورات الوضع السياسى فى ليبيا والتشاور حول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل مساندة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ “خطّة العمل من أجل ليبيا” وإعطاء دفع جديد لمسار التسوية السياسية في هذا البلد.

وصدر عن هذا الاجتماع بيان أكدت فيه الأطراف المجتمعة (وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر) رفض كل أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا والمؤدية الى تصعيد داخلي من شأنه تقويض العملية السياسية وإطالة الأزمة.

