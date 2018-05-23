ديوان المحاسبة يكشف اختلاسات وتجاوزات مالية بالمليارات

طلب ديوان المحاسبة من وسائل الاعلام الضغط على باقي مؤسسات المجتمع لوضع حد للفساد.

وأضاف الديون في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طرابلس، إنه وضع كل التقارير التي تؤكد الفساد والاستهتار بالمال العام الذي تقوم بها مؤسسات الدولة.

وأوضح أن موارد الدولة في العام 2017م ارتفعت إلى 27 مليار دينار.

وأعلن أن حجم الانفاق من قبل الحكومات في ليبيا خلال الخمس السنوات الأخيرة تجاوز 277 مليار دينار، وإن المصرف المركزي أقرض الدولة الليبية 11 مليار دينار ليبي.

وأفصح رئيس ديوان المحاسبة (خالد شكشك) عن وجود تنازع بين المسؤولين إدارة مؤسسات الدولة، ولهذا لجأ إلى فرض “الرقابة المصاحبة والسابقة، وأوقفنا بعض المسؤولين عن العمل”.

وأعلن عن ارجاع صكوك وأموال إلى الدولة تبين وجود اختلاسات وراءها.

وأكد أن الديوان أوقف دفع مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع للشركات الاجنبية دون وجه حق.

وأشاد شكشك بالمجلس الرئاسي لأنه “أخذ بتوصيات المحاسبة بخصوص قرار 363 الخاص بتوريد السلع بالعملة الصعبة”.

وأبدى شكشك أسفه “لأن السلطات الليبية لا تتخذ الاجراءات اللازمة في مساءلة المتهمين بالفساد”.

وأكد شكشك على “وجود تحسن ملحوظ في ترشيد الانفاق رغم ملاحظات الديوان التي تتعلق بكيفية الانفاق”.

وبين أن عدد الطلبة في الخارج وصل إلى 16 ألف طالبة وطالبة، وقد اتخذت الرقابة إجراءات صارمة لضبط هذا الملف، وقد تم ايقاف قرار واحد ايفاد 10 الآف طالب وطالبة دون وجه حق.

وبين شكشك أن “سوء الإدارة” هي وراء عدم انعكاس التحسن الملحوظ في الاقتصاد الليبي على المواطن، مؤكدا أن تأخير معالجة سعر الصرف “يفشل أي خطوة لإصلاح الاقتصاد الليبي”.

وقال شكشك إن معايير اتخاذ رؤساء مجال إداراة المؤسسات المهمة في الدولة هي “الولاء والمحسوبية”، أدت بالاضافة إلى عدم وجود أدلة حوكمة إلى شل نشاط تلك الشركات.

وأعلن شكشك إن عدد الدعاوى المرفوعة من قبل الشركات الأجنبية على الدولة الليبية في محاكم خارجية بلغت 142 دعوى، بقيمة تعويضات يصل إلى 9 مليار يورو، وهذا ما يتطلب دعم إدارة القضايا وايجاد معالجات بغطاء سياسي.

وحذر من وجود تواطئ بين مسؤولين ليبيين وأصحاب شركات أجنبية، مستشهدا بما قام به “وزير في الحكومة المؤقتة” الزام ليبيا بدفع 450 مليون يورو دون وجه حق.

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