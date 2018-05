خالد شكشك: قيمة السلف للدولة 11 مليار وفسادا كبيرا في الاستثمارات الخارجية والسفارات

المتوسط

عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر الإدارة العامة بديوان المحاسبة الليبي اليوم الأربعاء 23 مايو، تناول التقرير السنوي العام لعام 2017 برئاسة رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووكيل الديوان ومدراء الإدارات العامة ولجنة صياغة التقرير.

جاء تقرير ديوان المحاسبة، خلال المؤتمر الصحفي الذي رصدته «المتوسط» أن «قيمة السلف من المصرف المركزي للدولة وصلت 11 مليار»، كما أن هناك فسادًا كبيرًا في الاستثمارات الخارجية والسفارات .

وأوضح التقرير أن «السلف من المصرف المركزي للدولة وصل إلى 11 مليارًا»، كما أنه تم «صرف مليار و200 مليون لصندوق موازنة الأسعار ولم يقم الصندوق بعمله» بحسب التقرير.

من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إن « تقرير ديوان المحاسبة جزء من الرقابة على كافة مؤسسات الدولة الذي حدده الإعلان الدستوري» مضيفًا أن «هناك تنازع كبير جدا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة».

وأضاف «شكشك» خلال كلمته بالمؤتمر، معلقًا على مسألة الاختلاسات، قائلًا: «أرجعنا أموالا كثيرة بعد اكتشاف كمية كبيرة من الاختلاس في التوريد»، لافتًا إلى أن « تعاقدات سابقة بقيمة مليار و600 مليون كانت ستدفع لشركات أجنبية لولا اكتشاف ديوان المحاسبة للفساد بها».

وأشار «شكشك» إلى أن «المجلس الرئاسي أخذ بتوصيات ديوان المحاسبة بخصوص القرار 363 الخاص بتوريد سلع بالعملة الأجنبية»، وقال: «لابد من تحقيق الشفافية في المسائلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة».

وأعرب خالد شكشك عن أسفه قائلًا: إن «السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مساءلة المتهمين بالفساد»، معقبًا: «كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة مثبت بالأدلة».

وقال «شكشك» إن «هناك تحسن ملحوظ في اقتصاد الدولة بالنظر إلى حجم الإنفاق»، مضيفًا أن «طريقة الإنفاق وعدم التوجيه الصحيح للأموال تسبب في تأزم الوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة».

وعلق رئيس ديوان المحاسبة خلال المؤتمر على إيفاد الطلبة للخارج قائلًا: «هناك قرارات عشوائية بشكل كبير بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج منعها ديوان المحاسبة»، لافتًا إلى أن «هناك تحسن بخصوص توحيد مؤسسات الدولة بعد اتفاق الصخيرات السياسي».

وأوضح خالد شكشك أن «الدعاوى المرفوعة محليا 50 دعوة و 142 دعوة من الخارج»، لافتًا إلى أن «وزير من المؤقتة يلزم الدولة دفع 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد».

