أصوات تطالب بحل البرلمان .. وأخرى تعتبره خط الدفاع الأخير عن الجيش

أثارت جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء عاصفة من الانتقادات، بسبب ما صاحب الجلسة من من مشادات وملاسنات بين بعض النواب، وخروج عن أدبيات النقاش البرلماني.

هذه الجلسة كان من المفترض أن يتم فيها مناقشة ترتيبات نقل البرلمان إلى مدينة بنغازي باعتبارها المقر الرئيسي له وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، لكن رئيس البرلمان اضطر إلى تعليقها بعد أن انحرف النقاش عن مساره، وتحول إلى سيل من السباب والتلاسن، وكاد أن يتطور إلى التشابك بالأيدي.

جلسة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت الجلسة مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت الكثير من التعليقات الساخرة، والجادة التي وجهت سهام نقدها ضد مجلس النواب وأدائه الذي وصف بالأداء الكارثي، وأرتفعت من جديد وتيرة تلك الأصوات المنادية بحل البرلمان بعدما بات عبئاً على الدولة الليبية، وصار عاجزا عن تقديم أي شىء لصالح المواطن والوطن بحسب تعبيرهم، بالمقابل ظهرت أصوات أخرى حذرت من المؤامرة على مجلس النواب، واستغلال هذه الجلسة لضرب هذا الجسم التشريعي الذي وقف سدا ضد مخططات الإخوان في الهيمنة على ليبيا وفقا لرأيهم.

حضور 13 نائب فقط وتغيب البقية

نائب رئيس المؤتمر الوطني العام سابقا ” عزالدين العوامي ” يرى أن الكارثة ليست في طريقة النقاش بجلسة مجلس النواب التي يدور الجدل حولها ولكن الكارثة الحقيقية تتمثل في حضور 13 نائبا فقط لهذه الجلسة وتغيب البقية، بحسب ما جاء في إدارج كتبه على صفحته الشخصية بالفيسبوك.

وأعاد العوامي التذكير بأنهم في المؤتمر الوطني العام كانوا على قناعة بأن استمرار المؤتمر ليس في صالح ليبيا بعد عام ونصف من عمره، في حين أن

عبارة “استمرار مجلس النواب ليس في صالح الوطن” لم نسمعها من السادة النواب بعد مرور اربع سنوات تقريبا من عمر مجلس النواب رغم أن هذا الاستنتاج واضح لكل من ينظر بعين عقله وليس بعواطفه

خط الدفاع الأخير علي مؤسسة الجيش والغطاء الشرعي لها

أما الدكتور هيثم العوامي، وهو مدون وكاتب، فله رأي مخالف لنائب رئيس المؤتمر الوطني سابقا، إذ حذر في منشور له على صفحته الشخصية من الدعوات المنادية بحل مجلس النواب الذي يعتبره خط الدفاع الأخير علي مؤسسة الجيش والغطاء الشرعي لها، وأن بحله ستختل الموازين وسينفرد السراج والمؤتمر الوطني المنحلووصف ضرب مجلس النواب كمن يبصق ضد اتجاه الريح، مقترحا في ذات الوقت أن يتم تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة علي مستوي الأفراد داخل المجلس

البرلمان لم يقدم شيئا لليبيا أو لبنغازي

الكاتبة تهاني فرحات دربي عبّرت عن استغرابها من أصرار بعض الأصوات علي نقل البرلمان إلي بنغازي، مؤكدة في إدارج كتبته على صفحته بأن هذا البرلمان لم يقدم شيئا لليبيا أو لبنغازي يجعل من انتقاله لبنغازي محل ترحيب.

ورأت أن ليبيا لم يمر أو سيمر عليها برلمان بهذا السوء في الأداء، متسائلة في ذات الوقت : ماذا تنتظرون من برلمان جل أعضاؤه يقيمون أغلب الوقت في دول مجاورة وجعلوا جلساتهم يومين في الأسبوع وَتمضي شهور ولا تنعقد جلساتهم وخاطبت الليبيين قائلة : لماذا تريدون إكرام من لا يحترمكم ويضرب بكم وبمصالح البلد عرض الحائط.

