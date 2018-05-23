بعيرة: الأطراف غير الليبية لا يمكن أن تحل الازمة السياسية في ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة على أن الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالاتفاق السياسي خاصة بعد إجراء تعديلات جزئية عليه، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر الإطار الصالح للعمل السياسي في ليبيا.

بعيرة أبدى وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية للأنباء مخالفته لرأي المبعوث الأممي غسان سلامة في التخلي حالياً عن الاتفاق السياسي، معتبراً أن الانتخابات مرحلة مكملة للاتفاق السياسي ولا تعارض بين الاثنين.

وأكد على أن الأمن والأمان والاستقرار شرط أساسي لإجراء انتخابات ناجحة وكذلك لضمان التزام مختلف الأطراف بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج.

عضو مجلس النواب يرى أن أهم نقطتين أشار إليهما سلامة في أحاطته أمام مجلس الأمن الدولي هما ضرورة أن تنهج ليبيا نهجاً لا مركزياً موسعاً في إدارتها لكي ترضي رغبات مختلف الطوائف والجماعات من أجل أن لا يتم اختيار أية قيادات ليبية جديدة بناء على مواقعها فقط بل على ما يتوفر لديها من قدرة على القيادة والنجاح فيها.

وأشار إلى أن الأطراف غير الليبية لا يمكنها التوصل إلى حل لأزمة البلاد ما لم تتوصل الأطراف الليبية ذاتها إلى توافقات وتنازلات بينها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية