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#الرائد_أخبار نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية بليبيا …

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية بليبيا “ماريا ريبيرو” تؤكد خلال لقائها الأربعاء، مع عضوي المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي وموسى فرج، مواصلة العمل لحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى #درنة.

#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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