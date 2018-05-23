الرائد_أخبار نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية بليبيا …

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نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية بليبيا “ماريا ريبيرو” تؤكد خلال لقائها الأربعاء، مع عضوي المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي وموسى فرج، مواصلة العمل لحماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى #درنة.

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