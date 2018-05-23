ماذا في اجتماع هويدي برؤساء والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي ؟

ترأس مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي وعضو الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الأجتماع الذي ضم رؤساء والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي، هذا ويعتبر الأجتماع خاص بوضع الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي و كذلك تكثيف الجهود الأمنية واستغلال كافة الإمكانيات المسخره

وإفتتح مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي إجتماعه الذي تطرق فيه إلي الخطط والإنجازات التي قامت بها الأقسام وتطرق إلي محضر الإجتماع وما انجز من قرارات وتوصيات التي اتخذت من قبل وزير الداخلية وعرض جدول أعمال الإجتماع ، داعياً الحضور إلي اقراره وإضافة أي بنود على الجدول لإعتماده، والتي من أهمها دمج بعض الأقسام بالمديرية للظهور بقوة أمنية كبيرة ، ومحاولة استغلال كافة الإمكانيات المقدمة من قبل وزير الداخلية.

كما قدما رؤساء الأقسام عرضاً تعريفياً عن عملهم ، وعمل الوحدات المنضوية تحتهم، وكذلك بعض القضايا التي تم التعامل معها في الآونة الأخيرة

وفيما يتعلق بالإستعدادات لمراقبة الوضع الأمني في شهر رمضان قال هويدي بأنه سيكون هناك جولات يومية على نقاط وتمركزات على مدار الساعة ، مشيراً إلي خطة تكثيف العمل الميداني

واكد بأنه سيكون هناك جولات مبكرة صباحية ، واخرى مسائية وبساعات متأخرة داخل المدينة ، مؤكداً على الواجب الأصيل لرجل الأمن، مشيراً بأن للمواطن دوراً مهماً للتبليغ وعدم التستر على الخارجين عن القانون وعدم السكوت عن أي اعتداء أو تهديد يتعرضون له

وأضاف هويدي بأنه تم التواصل مع كل الجهات المعنية لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع شكاوي وملاحظات الموطنين، باعثاً برسالة طمأنة إلى أهالي بنغازي بأنهم سينعمون بالأمن والأمان خلال شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم شهراً يحمل معه الخير والبركات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية