تعليم الوفاق تمنع دخول المنظمات الدولية والمحلية دون موافقتها

طرابلس-العنوان

أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق قرارا يقضي بعدم تحصيل مراقبي التعليم بكافة البلديات أي مبالغ من التلاميذ لصالح أي جهة وعدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة بدخول المدارس إلا بموافقة رسمية من الوزارة.

ودعت الوزارة في بيان لها أطلعت عليه العنوان، كافة مراقبي التعليم في البلديات المختلفة إلى استرجاع أي مبالغ تم تحصيلها من التلاميذ وموافاة الوزارة بنسخة من مستند الاستلام.

وأوضحت الوزارة أن ذلك القرار جاء بعد قيام بعض مراقبات التعليم بالتعاون مع منظمات ومؤسسات خيرية محلية ودولية بتحصيل مبالغ مالية لصالحها من التلاميذ بالمدارس لتنفيذ مشروع البطاقة الصحية.

وكان قد شددت وزارة الصحة بحكومة الوفاق في بيانها الصادر أمس على كل من يخالف قرارات الوزارة بالتعرض للمساءلة القانونية.



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