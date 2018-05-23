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وزير التعليم يصدر تعليمات تهم الطلاب

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل في خطاب موجه لمراقبي التعليم بالبلديات إلى عدم جباية أي مبالغ مالية مهما كانت قيمتها ولصالح اي جهة كانت.

وطالب الوزير مراقبو التعليم إلى استرجاع المبالغ المالية التي تم تجميعها من التلاميذ وموافاة الوزارة بنسخة من مستند الاستلام.

وشدد على عدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة أو أي جهة خارج قطاع التعليم بالدخول إلى المؤسسات التعليمية إلا بعد صدور كتاب بالموافقة من الإدارة المختصة بديوان وزارة التعليم

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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