بيكر: بريطانيا قلقة بشأن الاشتباكات في سبها ودرنة

أعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر عن قلق بلاده بشأن الاشتباكات في سبها وتصعيد العمليات العسكرية في درنة.

ودعا بيكر في تغريدة له بموقع “تويتر” جميع “الجهات إلى ضبط النفس واحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وضمان أخذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين”.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أعلن الحرب على الجماعات المتطرفة في درنة داعيا قوات الجيش إلى الحرص على سلامة أهالي المدينة وتجنب إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو بأي مرفق من مرافق المدينة إلا حيث يختبئ الإرهابيون ويتحصنون.

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