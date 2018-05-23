إطلاق دوريات صحراوية في بئر الأشهب

بئر الأشهب-العنوان

كثّف قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بئر الأشهب دورياته الصحراوية لتأمين حدود البلدية الإدارية وللحد من التهريب الحاصل في المنطقة الصحراوية الحدودية بين ليبيا ومصر.

وقال الملازم أول محمد بوهنية إن الخطة الأمنية المعدة لشهر رمضان من قبل مديرية أمن بئر الأشهب تحوي على بنود الدوريات الصحراوية على حدود البلدية، وكذلك الصحراء الحدودية كنوع من تأمين البلدية

وأشار إلى أن الدوريات من اختصاصات البحث الجنائي بل من اختصاصات القوات المسلحة أو جهاز مكافحة الهجرة، ولكن وجب العمل على تأمين البلدية.

ونطاق هذه الدوريات هو جنوب منطقة بئر الأشهر وصولا إلى الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا المعروفة بـ”خط التربان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية