” مجاهدي درنة” يخطفون مسؤول ثلاجة الموتى بمستشفى الهريش  

قامت عناصر “مجلس شورى مجاهدي درنة” المنحل بخطف أحد الموظفين لدي مشفى الهريش والمسؤول عن ثلاجة الموتي الموظف ” أيمن رجب الشيش بوذهب المنصوري ” لاتهامه بنشر معلومات عن الجرحى والقتلى الخاصة بعناصرهم ليلة الأمس الثلاثاء.

يشار إلى أن عناصر من السرية الأمنية لدي “مجلس شورى مجاهدي درنة” المنحل قامت بخطف المواطن “عبد المنصف عوض الشيهني ” الشهير بـ” منصف اشنيور”، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد الاعتداء عليه أثناء وجوده مع زوجته أمام مشفى الهريش الاثنين الماضي.

وجديرا بالذكر أن “الشيهني” من مواليد 1979 ومن سكان منطقة ” حي السلام – امبخ “.

كما قامت عناصر أخري لدي المجلس المنحل بالاعتداء علي الممرض “عبدالسلام الشاعري ” أثناء تواجده ودوامه في مشفى الهريش لاتهامه بالتقاط الصور لجرحي وقتلي عناصرهم .

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