بلدية أوجلة تدين الهجوم الارهابي على بوابة المدينة الشمالية

ليبيا – دان المجلس البلدي أوجلة أمس الثلاثاء الهجوم المسلح الذي طال النقطة الأمنية الأولى لمناطق الجنوب الشرقي “بوابة أوجلة الشمالية”والذي أسفر عن حرقها واختطاف أحد عناصر أفراد الأمن فيها من قبل الجماعات الارهابية بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة في بوابة 60 جنوب اجدابيا.

المجلس استنكر في بيان له تلقت المرصد نسخة منه الأفعال الإرهابية التي قامت بها العصابات الاجرامية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان.

وطالب البيان بالافراج العاجل عن المخطوف من شباب أوجلة ، معبرة عن خالص تعازيها لأسر الشهداء الذين قضو نحبهم في التفجير الغادر ببوابة الستين.

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