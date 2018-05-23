السفارة الامريكية تنظم ورشة عمل للكشف عن الوثائق المزورة في مطارات ليبيا

ليبيا – نظمت السفارة الامريكية في ليبيا ورشة عمل بمشاركة من وزارتي الداخلية والنقل وعدد من موظفي المطارات في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات.

السفارة قالت بحسب مكتبها الاعلامي إن القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني وليامز ترأست حفل التخرّج الذي أقيم لتكريم 26 متدربًا في ورشة العمل التي انعقدت في الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري.

وأعربت السفارة الأمريكية عن أمله بأن يطبق المشاركين الأدوات والمعارف المكتسبة للمساعدة في جعل المطارات الليبية أكثر أمانًا بل أن يستفيدوا أيضا من الروابط المهنيّة الوطنية الجديدة التي أقاموها فيما بينهم.

قالت السفارة بأن الولايات المتحدة يسرها بأن تدعم هذا الجهد من خلال برنامج وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الصادرات وأمن الحدود وجهاز مباحث الأمن الداخلي التابع لوزارة الأمن الداخلي في أمريكا.

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