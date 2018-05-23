افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية فى بوسان

بدأت فى مدينة بوسان بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، الاجتماعات السنوية الثالثة والخمسين لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية التى تعقد تحت شعار “التعجيل بالتصنيع فى أفريقيا” وتستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور ممثلين من نحو 35 دولة أفريقية.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من رؤساء الوزراء والوزراء المكلفين بالمالية والاقتصاد من الدول الأفريقية ورئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أكينومى أديسنا ورئيس البنك الدولى جيم يونج كيم ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكورى الجنوبى كيم دونج يون ورئيس وزراء رواندا ادواردو نجيرينتى ورئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، إضافة إلى محافظى البنك الإفريقى للتنمية والمديرين التنفيذيين للبنك وعدد من القادة التنفيذيين فى القطاعين العام والخاص والشركاء فى التنمية وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدنى ووسائل الاعلام.

وعبر رئيس مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أكينومى أديسنا خلال مراسم الافتتاح عن تقديره للحكومة الكورية الجنوبية لاستضافتها الاجتماعات السنوية لهذا العام موضحا أنها أفضل مكان لاستضافة اجتماعات هذا العام حيث أن كوريا الجنوبية نموذج يحتذى به لجميع دول القارة الأفريقية لما حققته من تقدم اقتصادى كبير حيث تحولت من دولة فقيرة فى الستينيات إلى رابع أكبر اقتصاد فى آسيا واحتلت الترتيب الحادى عشر من حيث أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.

تتركز المناقشات خلال هذه الاجتماعات التى تستمر حتى بعد غد الجمعة على كيفية دفع التصنيع والتحول الصناعى فى أفريقيا والقضايا ذات الصلة بما فى ذلك تغير المناخ والبنية التحتية والقطاع الخاص والحكم الرشيد، بهدف توليد أفكار جديدة لتطوير وتمويل التصنيع فى أفريقيا. وستشمل المناقشات حوارا رفيع المستوى لاستعراض الرؤى والتجارب والدروس المستفادة والاستراتيجيات التى سيتبادلها قادة سياسيون من أفريقيا وكوريا الجنوبية للتغلب على التحديات التى تواجه التنفيذ.

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