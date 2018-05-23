لهذا السبب.. تعليم الوفاق تمنع دخول أي منظمة أو مؤسسة للمدارس إلا بموافقة رسمية منها

ليبيا – أصدرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق قراراً يقضي بعدم تحصيل مراقبي التعليم بكافة البلديات أي مبالغ من التلاميذ لصالح أي جهة وعدم السماح لأي منظمة أو مؤسسة بدخول المدارس إلا بموافقة رسمية من الوزارة.

وزارة التعليم دعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه كل مراقبي التعليم في البلديات المختلفة إلى استرجاع أي مبالغ تم تحصيلها من التلاميذ وموافاة الوزارة بنسخة من مستند الاستلام.

وبيّنت الوزارة أن ذلك القرار جاء بعد قيام بعض مراقبات التعليم بالتعاون مع منظمات ومؤسسات خيرية محلية ودولي بتحصيل مبالغ مالية لصالحها من التلاميذ بالمدارس لتنفيذ مشروع البطاقة الصحية المخفضة.

تعليم الوفاق أكدت في بيانها على أن من يخالف هذه التعليمات سيتحمل المسؤولية القانونية التامة.

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