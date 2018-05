البعثة الأممية تدين الهجومين الإرهابيين على بوابة الـ 60 وأوجلة 

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن إدانتها للهجمات التي أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تنفيذها في بوابة الـ60 قرب اجدابيا وبوابة أوجلة وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأكدت البعثة في تدوينه على صفحتها بـ”فيسبوك”، اليوم الاربعاء، ان تصاعد الهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديد جدي يجب أن يلقى اهتمام بالغ من قبل الليبيين والمجتمع الدولي.

وكان تنظيم داعش الإرهابي نفذ هجوم على بوابة اوجله على تمام الساعة الـ “6” صباحا بـ 3سيارات، واختطف الجندي “إرحومة مفتاح إحمودة ” “التابع لمديرية أمن أوجلة من البوابة وحرق البوابة بالكامل ونجاة جندي اخر ”

وبالتزامن مع الهجوم توجهت سيارة مفخخة دقمة نوع هونداي توسان الى بوابة الـ 60 جنوب اجدابيا وتم استهداف البوابة وسقوط “2” شهداء تابعين للكتيبه152 وهم من سكان منطقة الهيشة غرب البلاد وجرح شخص واحد “

