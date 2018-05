السفير البريطاني يعرب عن مخاوفه حول الاوضاع في سبها و درنة

المتوسط :

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا «فرانك بيكر»، اليوم الاربعاء عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الاشتباكات في مدينة سبها وكذلك العمليات العسكرية في درنة.

ودعا «بيكر»، في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأطراف الليبية كافة بضرورة ضبط النفس و إعلاء مصلحة الوطن وآخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين من الخطر و كذلك احترام كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن مدينتي سبها و درنة يشهدان اشتباكات عنيفة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة وقوات الجيش من اجل تحرير البلاد من خطر الإرهاب و تحقيق الاستقرار و الأمن و الأمان للمواطنيين.

