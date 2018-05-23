الحصادي واستيتة يطالبان المبعوث الأممية للشؤون الإنسانية بمساعدة درنة

وجه عضوا المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي وحسن استيتة، نداء استغاثة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا للتدخل السريع لمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم بمدينة درنة.

وطالب العضوان في بيانهما المشترك اليوم الأربعاء، من المبعوث الأممية للشؤون الإنسانية المساعدة والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية عن المدينة والسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضح العضوان، أن المبعوث الخاص للأمين العام قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أن درنة تتعرض لهجوم أرضي وجوي ومدفعي، ومنع دخول المساعدات الطبية والمعونات الإنسانية وحالة نزوح للعائلات، وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وفقا للبيان.

وأوضح البيان، أن درنة تعاني من نقص المواد الغذائية والخضار والسلع وحليب الأطفال وكل الاحتياجات الإنسانية الأساسية بسبب منع دخولها، وانعدام الوقود والغاز الطهي ومنع دخول السيولة المالية للمصارف، وانقطاع التيار الكهربائي والمياه وتكدس القمامة مما يندر بكارثة بيئية.

إضافة إلى عدم مقدرة سيارات الإسعاف على نقل المرضى خارج المدينة بسبب الحصار والقصف العشوائي، وانهيار الخدمات الصحية بسبب انعدام ونقص في المستلزمات الطبية والدوية والأكسجين، ووقف بعض الأقسام بالمستشفى كقسم الولادة، وعجز في دفن الموتى بسبب وقوع المقبرة في منطقة النزاع، وتوقف سيارات إطفاء الحرائق عن العمل لعدم وجود وقود.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا خانقا على درنة منذ قرابة ثلاثة أعوام، أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوة حماية درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها والسيطرة عليها.

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