«المشري» يبحث في الجزائر آخر المستجدات الليبية

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” ، اليوم الأربعاء مع القائم بأعمال السفارة اللليبية في الجزائر ووفد من وزارة الخارجية الجزائرية آخر المستجدات الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، فأن الاجتماع تطرق إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل التنسيق و التعاون من أجل الدفع بشأن حل الأزمة الليبية .

يأتي ذلك إثر وصول “المشري” فجر اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية، حيث تأتي تلك الزيارة في إطار التواصل مع دول الجوار بشأن حل الأزمات الليبية.

