لجان مجلس النواب الليبي يجتمعون بوفد من البرلمان الاوروبي في تونس

العنوان-تونس صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طارق الجروشي بانه ,في إطار تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبتنظيم من بعثة الاتحاد الاوروبي إلى ليبيا التقى امس بتونس وفد من مجلس النواب الليبي يضم أعضاء من لجنة الخارجية والصحة والأمن القومي والداخلية بوفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي وتناول اللقاء عدة قضايا أهمها الوضع …

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