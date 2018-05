بالصور| «مهربون» يطلقون النار على 23 مهاجرا غير شرعى في بني وليد

المتوسط :

استقبل مستشفي بني وليد عدد من الجرحي لمهاجرين غير الشرعيين إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار من قبل عدد من المهربين في المدينة أثناء محاولتخم الفرار منها.

و أفاد مصدر مطلع، بأن عملية إطلاق النار على المهاجرين جاءت في طريق عمارات 51 بمدينة بني وليد، اسفرت عن إصابة 23 مهاجرا غير شرعي، مشيرا بأن الحالات تتفاوت إصابتهم بين المتوسطة و البالغة و لازالت تتلقى العلاج اللازم داخل المستشفي.

