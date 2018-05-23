ديوان المحاسبة: نفقات حكومتي طرابلس والبيضاء تجاوزت 278 مليار دينار

أكد ديوان مجلس المحاسبة بطرابلس في أن إجمالي الدين العام التراكمي في ليبيا الناتج عن إغلاق الموانئ والحقول النفطية منذ منتصف العام 2013 حتى نهاية العام 20017 بلغ نحو 58 مليار دينار. وبين الديوان في تقريره السنوي للعام 2017 الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أن ذلك لا يشمل ديوان الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء.

وأوضح التقرير أن الحكومات المركزية في طرابلس أنفقت خلال الفترة من (2012-2017) ما قيمته 256 مليار دينار بينما أنفقت الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء خلال (2015- 2017 ما قيمته 21 مليار دينار ما يعني أن نفقات حكومات طرابلس والبيضاء خلال الأعوام 2012 – 2017 تجاوزت 278 مليار دينار. وأوضح التقرير أن الضبابية لازالت تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة المؤقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية