“أخبار ليبيا24” تستكمل لقاءاتها مع “أطفال داعش”…حور العين والجنة.. هذه وعود شيوخهم فهل وجد أطفال داعش ما وُعدوا به؟

أخبار ليبيا24- خاص

لم يكن في حسبان عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أن مشروعهم سينهار في ليبيا تحت أقدام القوات المسلحة العربية الليبية، وأن أحلامهم في تأسيس دولة الخلافة المزعومة ستجهض مع ولادة حلم الشعب الليبي في بناء دولة مدنية تحكمها القوانين والتشريعات وليس المذابح والتصفيات.

وقد اعتمد داعش في مشروعه الظلامي على تجنيد الأطفال وزرع الافكار المتطرفة في عقولهم الصغيرة التي ما تلبث أن تتشبع بالأفكار وتنحرف عن المسار، وما شاهدناه رأي العين أثبت لنا أن من تم تجنيدهم من الأطفال تم استغلالهم عن طريق الدين لكي يتم السيطرة عليهم فكريا وعقائديا وحتى جسديا..!!

واستكمالا للقاءات التي تجريها “أخبار ليبيا24” مع عدد من الأطفال التابعين لتنظيم داعش الإرهابي ممن قام قياداته “المشايخ” في خلوات المساجد في منطقة الليثي في مدينة بنغازي بغسل أدمغتهم وجرهم للانضمام إلى التنظيم، تواصل الوكالة سلسلة لقاءاتها مع الأطفال الذين تمكن الإرهاب من عقولهم وسلبهم براءتهم وحولهم إلى آلات قتل.

قصتنا اليوم مع عبدالرحمن، شاب مراهق، أو بالأصح يقف في منتصف الطريق بين مرحلة الطفولة والشباب ولكنه يرى نفسه رجلا ناضجا كما قال لنا او كما صٌور له من قِبل الزنادقة كان يستميت في البقاء متماسكا رغم ضعفه الظاهر في صوته المرتعش.

لم يكن كغيره من أقرانه من معتنقي الفكر الداعشي حديثا، كان حريصا في كل ما ينطق به، مقتنعًا تماما بالفكر الذي يحمله، ومقتنع بأنه يحارب أشخاصا مرتدين عن الدين وأن جزاؤه سيكون الجنة اذا استشهد (حسب تعبيره)، ونصيبه من حور العين محفوظ له إن وهب نفسه للموت في عملية “استشهادية” انتحارية.

يقول عبدالرحمن :”تركنا بنغازي بعد دخول “قوات حفتر” وسكنا في مدينة أخرى ولكني عدت لها مع رفاقي لأكمل الجهاد فيها وكان دخولنا عن طريق أحد الوسطاء الذي نقلنا عن طريق البحر مع عدد من المتطوعين للحرب ضد قوات حفتر”.

ويتابع المراهق حديثه خلال لقاءه مع أخبار ليبيا24 :”البداية مع تنظيم الدولة كانت بالتحاقي في سنة 2013 بخلوة تابعة لأحد المساجد في منطقة الليثي وكانت الدروس تعطى بعد صلاة العصر مباشرة والبعض الآخر بعد صلاة العشاء”.

ويقول أيضًا :”في كل درس كنت أرافق والدي إلى الشيخ الذي كان صديقا مقربا له، وكنا نتحدث عن عودة الخلافة الإسلامية وكيف أن الله سخرنا لعودة الإسلام ولتكون ليبيا هي المنطلق لتحرير الدول العربية من الطواغيت”.

ويسترسل عبدالرحمن في حديثه :”كان شيخنا يروي لنا عن قصص “أبطال” التنظيم في العراق والشام وماقاموا به من عمليات “استشهادية” هزت عروش الحكام، وكنت استمع لما يقوله الشيخ عن إخوتنا في العراق وسوريا وكيف أنهم اسقطوا حكومات ظالمة وحكاما مستبدين، وكان عقب كل درس لا ينسى بأن يذكرنا بما ينتظرنا، وبما يحلم به كل مسلم”.

ويكمل بعد توقف للحظات ولعلها استذكارا لما نساه من هول ما هو فيه :”كان والدي حريصا على تعليمنا الدين الصحيح، وكان غير راضٍ عما يحدث، نحن نحب بنغازي ولكن أهل بنغازي اختاروا الانحياز لقوات حفتر ودعموها وكان جزاؤهم النزوح والتهجير ودمار المدينة بعد أن كانت تستعد لأن تكون عاصمة الخلافة الإسلامية”.

ويتابع حديثه :”تدربنا على السلاح في أحد المعسكرات في ضواحي المدينة، في وقت سابق كنا نستعد لما هو أكبر، شيوخنا وقادتنا على قدر كبير من التنظيم والمسؤولية ولما يتركوا الجهاد حتى سقطوا في ساحات الشرف.

يستطرد عبد الرحمن : كنت أستعد للسفر إلى سوريا رفقة إخوة لي من طرابلس ولكن في ليبيا سيكون الجهاد أقوى”.

ويروي عبدالرحمن :”أحفظ جزءا من القرآن والله أمرنا بالجهاد وعندما تم أسري في إحدى المعارك ضد المرتدين بعد إصابتي ومحاصرتنا تذكرت قول شيخنا في كل خروج لنا للمعارك أن الجنة تنتظرنا”.

وختم قائلا “الآن أفكر في مصير والدي ووالدتي وإخوتي، لا أعلم عنهم شيئا، ولا أعلم هل لديهم علمٌ بما حدث معي أم لا، انقطعت أخبارهم منذ تم أسري، لم يسأل عني أحد، هل هم الآن حيثما تركتهم أم غادروا، أنا الآن لا أعرف ماذا ينتظرني”.

عبدالرحمن الشاب ، كان سيوف يحظى بتعليم عالٍ ، يُمكنه من اللتحاق بسوق العمل المحلي أو الدولي ، و كان بالتأكيد سيساعد على بناء ليبيا ، الحلم الذي يُراود شباب جيله ، إلا أن القدر لم يُحالفه و صادف في طريقه مجرمين يخجل الشياطين من أفعالهم و يتبرأ منها، دعموه ليُصبح متطرف في مجتمع يرفض التطرّف ولا وجود لبيئة حاضنه فيه لمثل هذه الأفعال و الأقوال، ومن ثم تركوه وحده يواجه مصير اختياراته التي أجبر على اعتناقها و هو في سن مبكّر من عمره، دون دراية منه عن ماذا يخبيء له المستقبل، و ها هو اليوم بدلاً من أن يكون نافعًا لمجتمعه باراً بوالديه ، يواجه منفرداً مجتمعاً بأسره و قوانين لا تحمي المغفلين، بعيداً عن أسرته التي لا تعلم عنه شيءً و لا يعلم عنها شيءً و يأتي منها خبراً يهنأ باله الشارد و يطمأن نفسه المتوترة.

لذلك، فإن “أخبارليبيا24” و في ظل غياب آلية ممنهجة من السلطات المحلية و الإقليمية لمكافحة خطر التطرّف، و لما يستقر في أنفسنا نحن كهيأة تحرير ، أن التطرّف يُعد الخطر الأساسي الذي يفتك بشباب الوطن و المنطقة، و يستنفذ طاقاتهم، و يوجهها في الدمار بدلاً من الإعمار ، سنستمر في توعية الشباب من هذه المنظمات الشيطانية التيّ لم تعد قادرة حتى على حماية مجنديها، بل تتخلى عنهم في أول منعطف أمام عزيمة القوات الليبية المسلحة ، و تتركهم لمواجهة مصيرهم المحتوم.

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