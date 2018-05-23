لقاء مشترك بين لجان مجلس النواب ووفد من البرلمان الأوروبي في تونس

تونس 23 مايو 2018 ( وال ) – التقى وفد من مجلس النواب الليبي ضم أعضاء من لجنة الخارجية والصحة والأمن القومي والداخلية مع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي.

وبحسب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، تم في هذا اللقاء الذي عقد في تونس أمس الثلاثاء تناول عدة قضايا أهمها الوضع السياسي الراهن وتحليله وأبعاده وضرورة الإسراع في إيجاد حل للازمة السياسية والعمل على تنسيق المواقف المشتركة و تعزيز التعاون بين البرلمانيين.

كما عقد على هامش الاجتماع لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا. وبحث في الاجتماع الأوضاع الراهنة في ليبيا والمشاكل التي تعترض سفر المواطنين الليبيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، والوضع الأمني في الجنوب ومعاناة أهل تاورغاء.

وبحث المجتمعون في كيفية مساعدة القوات المسلحة العربية الليبية، في عمليات نزع مئات الألغام التي زرعها الإرهابيين في بنغازي، وكيفية مساعدة بنغازي في إعادة الإعمار.

وتعهد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالدعم الشامل لكافة الجوانب الإنسانية وأنهم يقدرون معاناة النازحين والمتضررين ومدى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين الليبيين.

وجاء هذا اللقاء ضمن مساعي مجلس النواب لتعزيز التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، وبتنظيم من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، ولبحث إمكانية تفعيل الاتفاقيات السابقة بشأن الحد من الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة وجرائم التهريب كافة وحماية الأمن القومي والدولي.( وال – تونس ) ر ع / س ع

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