ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات مالية في مؤسسات الدولة

أكد ديوان المحاسبة بطرابلس أن “ميزانية الترتيبات المالية للعام 2017 أقرت بعجز قيمته 12.56 مليار دينار وحددت لتمويله مصدرين يتمثلان في سلفة من مصرف ليبيا المركزي بقيمة 10.56 مليار دينار وقام المصرف بدفعها فعلا بالإضافة إلى بواقي الأرصدة المصرفية المقدرة بـ2 مليار دينار”.

وأوضح الديوان في تقريره السنوي للعام 2017 الذي تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه أن المبالغ المتوقع ترحيلها من قيمة بواقي الأرصدة الدفترية بحسابات الجهات الممولة من الميزانية العامة بمبلغ 2 مليار دينار مبينة أن المرجع فعلا بلغ خلال العام 2017 (479.628.045) دينار بنسبة انحراف سالبة (76%).

وأرجع الديوان أسباب انخفاض معدلات ترجيع البواقي عن المستهدف إلى تقاعس المراقبين الماليين عن جرد الحسابات وتسويتها وعدم قدرة وزارة المالية على متابعة أرصدة حسابات الجهات الممولة من الخزينة العامة بالإضافة إلى تقصير ومماطلة الجهات الممولة عن ترجيع بواقي الأرصدة وعدم اتخاذ وزارة المالية الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك”.

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