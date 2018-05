«الليبية للإغاثة» تدين ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات “الرئاسي”

اعربت المنظمة الليبية للسلم و الرعاية و الإغاثة عن اسفها إزاء ماورد بتقرير ديوان المحاسبة بطرابلس حول المصروفات التي تم إنفاقها على تجهيزات مكتبية من مقار هي مجهزة تجهيزا كاملا لأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأدانت المنظمة، في بيان تحصلت ” المتوسط” على نسخة منه، اليوم الأربعاء، ما وصفته بــ” العبث” وراء التمويل المالي الذى يصرف على تجهيزات فخمة لأعضاء الرئاسي والتي لا طائل منها ،كما أنها تنم على غياب كامل للمسئولية الأخلاقية في الوقت الذي يسعي فيه الجميع إلى جمع المال من أجل تقديم المساعدات للنازحين و المحتاجين من الأسر الليبية في ظل الأوضاع الراهنة في مختلف ربوع البلاد.

وجددت المنظمة، دعوتها إلى الجهات الرقابية لفتح تحقيق عاجل على أعلى مستوي لمحاسبة و تحديد المسئولية، مشددة على أهمية وضع معايير رقابية للصرف و تحديد أوجه الصرف و التصرف.

