معالي نائب رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي مدير أمن بنغازي لمتابعة سير عمل المديرية

بنغازي 23 مايو 2018 ( وال ) – بحث معالي نائب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري مدير أمن بنغازي وعضو الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، عقيد صلاح هويدي سير العمل الأمني بالمدينة.

واستعرض الدكتور عبدالسلام البدري في الاجتماع أهم الاحتياجات و الإمكانيات المقدمة للمديرية والوقوف على استمرار العمل.

واستهل السيد نائب رئيس الحكومة حديثه بتوجيه التهنئة للسيد مدير الأمن وعموم أهالي مدينة بنغازي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الوضع الأمني العام في المدينة يشهد تحسناً ملحوظا نتيجة لجهود ومتابعة الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه قدم هويدي عرضاً لعمل المديرية، والإمكانيات المسخرة ، وعمل الأجهزة المنضوية تحتها، وكذلك عرض لبعض القضايا التي تعاملت معها في الآونة الأخيرة وأبرزها، وفيما يتعلق بالاستعدادات لمراقبة الوضع الأمني في شهر رمضان .(وال – بنغازي) ر ع / س ع

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