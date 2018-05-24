سيالة يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة بطرابلس بعد ظهر اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا سعادة كريستيان بوك.

وقد حضر اللقاء، وفق المكتب الاعلامي للوزارة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمستشار السياسي بالسفارة الالمانية .

وأعرب السفير الألماني، وفق المصدر ذاته عن “تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة و شعبا مع الشعب الليبي ضد العنف و الإرهاب و قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للإنتخابات”

وتناول اللقاء، وفق بيان المكتب الاعلامي، تطورات الوضع السياسي في ليبيا و الجهود المبذولة في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني الاستعدادات الجارية لإجراء الإنتخابات و الاستفتاء على الدستور .

كما بحث الجانبان مسألة عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا،حيث نقل البيان عن السفير الألماني قوله في هذا الشأن بأن هناك ترتيبات لزيارة وزير الأقتصاد و التعاون الدولي الألماني إلى طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة .

من جهته شدد الوزير وزير الخارجية الليبي على أهمية إستئناف عمل السفارة الألمانية للعمل في طرابلس و أن دولة ليبيا تعير اهتماما خاصا بدعم ألمانيا في مجال التدريب وتنمية القدرات، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان أن سيالة حث الجانب الألماني على تسهيل إجراءات منح الدبلوماسيين الليبيين الموفدين للعمل بالسفارة الليبية برلين تأشيرات الدخول اللازمة حتى يتسنى لهم الإلتحاق بمقر عملهم و مباشرة المهام المكلفين بها، معربا عن أهتمام حكومة الوفاق الوطني بتعيين سفير لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية في أقرب وقت لما تمثله ألمانيا من ثقل و وزن على المستويين الإقليمي و الدولي .

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