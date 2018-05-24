(شاهد الصور)- مهرب للبشر ببني وليد يطلق النار على 23 مهاجرا حاولوا الفرار من معتقله

العنوان-بني وليد

أصيب 23 مهاجراً غير شرعي، الأربعاء، بعد تعرضهم لعملية إطلاق نار من قبل أحد مهربي البشر، أثناء محاولتهم الهروب جماعياً من مركز الاحتجاز الذي كانوا معتقلين فيه، بمدينة بني وليد .

وقال عامل طبّي في مستشفى مدينة بني وليد عيسى الصادق، في تصريح صحفي إن “المستشفى استقبل مساء الأربعاء 23 مصابا جميعهم من المهاجرين الأفارقة”، مشيراً إلى أنه “تمّ تقديم الإسعافات الضرورية لهم”، مؤكدا عدم وجود أي حالات وفاة بينهم، وأنّ إصاباتهم وجروحهم “تتفاوت بين الخفيفة والبالغة الخطورة بعد تعرضهم إلى إطلاق رصاص في أنحاء مختلفة من أجسادهم”.

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