بالأرقام المفزعة “المحاسبة الليبي” يفضح الفساد المالي لمجلس إدارة “الليبية للاستثمار”

أظهر تقرير مفصل صادر عن ديوان المحاسبة حجم المصروفات، ومن ثم أوجه الفساد الذي تعاني منه عدد من المنظمات السيادية في الدولة و لعل من أهمها المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك لأعوام 2016 و 2017.

وبموجب التقرير، فأن المؤسسة الليبية للاستثمار تعد المؤسسة المالية الاستثمارية الوحيدة التي تعمل على استثمار أموال الليبين في الداخل والخارج بمختلف المجالات المالية و الاقتصادية لتحقيق أفضل العوائد المالية دعما للاقتصاد الوطني.

بيد أن الأمر بدا على خلاف ذلك حيث شهدت المؤسسة خلال العام الماضي انقساما إداريا غير مسبوق حيث عينت الحكومة المؤقتة في شرق البلاد “على الشامخ” رئيسا تنفيذياُ ، فيما عينت حكومة الوفاق في غربى البلاد ” علي محمود حسن” رئيسا تنفيذيا لنفس المؤسسة.

وحذرت العديد من المنظمات الدولية من خطورة ذلك الانقسام على الوضع الليبي وهذا ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة و الذي رصد عدد من التجاوزات حيث أظهر أن نتائج النشاط الربحي حتي نهاية عام 2016 بلغ (517.063.231) دولار وبمقارنة هذا العائد مع حجم الأموال التي تم توظيفها للاستثمار خلال الثلاثة سنوات الماضية يتضح لنا تدني العائد بشكل غير مرضي.

هذا و أوضحت المنظمة أن حجم أصول المؤسسة لنفس العام بلغ (68.011.902.442) دولار، مشيرة إلى أن أكبر حجم لتوظيف تلك الاستثمارات جاء عبر الشركات التابعة و الحليفة بنسبة 36.5% و يعقبها الشركات النقدية بنسبة 31% ومن ثم الموجودات المالية المتاحة للبيع وبلغت نسبتها 13% والتي من المفترض أن تحقق عوائد مجزية عن ذلك.

وأوضح الديوان بأن المؤسسة الليبية للاستثمار قامت بعدد من التجاوزات الخطيرة و التي تخالف القوانين من بينها عدم إعدادها لميزانيات مجمعة خلال السنوات المالية السابقة و حتي عام 2016، فضلا عن عدم قيامها بإجراء أية مصادقات للأرصدة المدينة و الدائنة للتأكد من الأرصدة الظاهرة نهاية هذا العام الأمر الذي يعني بأن الأرقام الواردة ماهي إلا تعبير عن وجهة نظر المؤسسة فحسب.

وكشف الديوان أيضا عن عجزه رصد و فحص حسابات المؤسسة عن عام 2017 نظرا لقصور مالى في المؤسسة بإدخال القيود اليومية المتعلقة بالسنة المالية عام 2017 في المنظومة و كذلك مذكرات تسوية المصارف.

وأرجع رئيس قسم المحاسبة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، قصورهم إلى توقف عمل أسعار منظومة سعر الصرف في الأسواق العالمية ووجود خلل في المنظومة المحاسبية للمؤسسة فضلا عن حالة الانقسام الذي تشهده المؤسسة.

الأموال المجمدة بالخارج

وعن الأموال الليبية المجمدة بالخارج ، بين ديوان المحاسبة أن هذه الأموال بلغت قيمتها 33 مليار دولار مابين ودائع وأسهم وسندات ومحافظ وصناديق استثمارية، فيما بلغت خسائر التجميد بمبلغ يتجاوز 43 مليون دولار سنويا نتيجة لدفع الفوائد السالبة للمصارف المودعة فيها أموال المؤسسة الليبية.

وطالب ديوان المحاسبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات جدية بشأن حماية أصول الدولة الليبية بالخارج من التآكل و الذوبان من خلال الإبقاء على التجميد مع حماية الأصول من أية خسائر مالية .

مكتب المؤسسة الليبية للاستثمار في مالطا

وأوضح تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات جديدة للمؤسسة انطوت تحت مكتبها في مالطا، حيث كشفت عن عدم وجود دورة مستندية تضمن توفر المستندات وضوابط تنفيذ كافة المعاملات المالية و التي تتم عن طريق قناة اتصال وحيدة وهي البريد الالكتروني.

كما أظهر الديوان أيضا بأن مرتبات الموظفين و المزايا الآخري كالتأمين الصحي ومصاريف الدراسة وبدل الهاتف و النقل و السكن إلى موافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة دون وجود لوائح منظمة لنشاط الشركة، فضلا عن تقاضي بعض الأشخاص لرواتبهم دون تواجدهم بالمقر في ماللطا.

وأفاد الديوان بعدم قدرته الإطلاع على كشف الحساب الجاري ببنك الاتحاد في المملكة الإردنية و الخاصة بشركة ” ليلا ادفيسوري” و التي تم تكليف مديرا عاما للشركة بموجب قرار من رئيس المؤسسة دون اكتمال إجراءات تأسيس الشركة وإصدار القانون المنظم لنشاطها بهدف إنشاء مكتب للمؤسسة بالخارج.

وكشف الديوان ايضا عن صرف مكآفات مالية لمجلس الأمناء للمؤسسة ومجلس إدارتها خارج ليبيا بشكل شهري بالعملة الأجنبية اليوريو بناء على قرار رقم 24 لعام 2015 من مجلس إدارة المؤسسة ، كما كشفت ايضا عن تقاضي رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي (ح.أ.ب) مبلغيين ماليين تقدر قيمتهم بنحو 40 الف دينار .

وأظهر الديوان، بأنه تم صرف مبالغ مالية لبعض الاشخاص أيضا تقدر قيمتها الإجمالية ب 13 الف يورو مقابل تقديم استشارات قانونية تخص مجلس إدارة المؤسسة خلال عام 2015 و لم يتحصل الديوان على طبيعة تلك الأعمال التي إسندت إليهم و نتائج متابعتها.

وأوضح الديوان، أن ماتم إنفاقه من مبالغ مالية لتسيير نشاط المكتب بمالطا خلال عام 2015 يقدر ب (2500035) يورو حيث زاد حجم الانفاق المذكور خلال عام 2016 إلى مبلغ (3606940( يورو بينما ماتم صرفه من مبالغ مالية لصالح المؤسسة خلال العام 2015 يقدر ب (33724860) يورو، وفي عام 2016 بلغ (3981274) يورو، وترجع تلك الزيادة المطردة إلى انشاء مكتب مناظر لنشاط المؤسسة بطرابلس.

