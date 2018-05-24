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تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمرافق الصحية بسرت

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت إدارة الخدمات الصحية بسرت صباح اليوم الاربعاء، اجتماعا تابعت خلاله العراقيل التي تواجه المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية بالمدينة.  

وترأس الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية سرت وحضره مدير الشؤون الادارية والمالية و مدير الخدمات الطبية ومدير مكتب المشروعات بالقطاع. 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مقترح تشكيل لجنة لمتابعة سير الصيانة الدوريه في عدد من المرافق الصحية، وتفعيل كراسي الأسنان بالمرافق الصحية بمدينة سرت وضواحيها .

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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