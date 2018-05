“المحاسبة” يفضح طرق التلاعب والتزوير للاستيلاء على النقد الأجنبي بالتوريدات الوهمية ورسوم التحصيل

المتوسط

أشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، إلى استمرار ظاهرة الاستيلاء على النقد الأجنبي من أرصدة الدولة بالخارج، باستعمال التوريدات الوهمية، ومستندات برسم التحصيل، في عملية التهريب، من خلال العيد من طرق التحايل، بيّن ديوان المحاسبة أغلبها، في تقاريره السابقة.

حيث أن الجهات المعنية لازالت تماطل في اتخاذ الإجراءات الجدية للإصلاح، ولازالت مستمرة في نفس النهج الذي كبد الدولة مليارات الدولارات من احتياطاته من النقد الأجنبي بالخارج، دون تحقيق منفعة تذكر، بحسب ما أورد التقرير.

حيث أكد ديوان المحاسبة، أنه مالم يتم معالجة المشكلة من جذورها والتخلص من أسبابها، والمباشرة في الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة فرق سعر الصرف بشكل مهني وعملي، فإن جهود مكافحة المهربين لن تجدي، وسيجدوا دائماً سبيلا للتحايل وكشف الثغرات.

واستعرض التقرير عينات من حالات تهريب النقد الأجنبي بالخارج، باستخدام الاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل، والتي تم اكتشافها أثناء ممارسة ديوان المحاسبة لمهامه الرقابية، خلال العام 2017، حيث قُدرت قيمة الأموال المهربة، في هذه العينات، بأكثر من 334 مليون دولار.

أيضاً أشار التقرير إلى تمكن ديوان المحاسبة، خلال العام 2017، بالتعاون مع موظفي المصارف، من الاستدراك وإيقاف تنفيذ عدد 24 اعتمادأ مستندياً ومستندات برسم تحصيل، بقيمة تتجاوز الـ 34 مليون دولار، تبين أنها فُتحت بالتحايل، بغرض الاستيلاء على النقد الأجنبي، وليس لتوريد البضائع.

ووضح التقرير بالشرح، بعض حالات التحايل التي تتم بهدف الاستيلاء على النقد الأجنبي من أرصدة الدولة بالخارج، حيث يتم تهريبه من خلال تحويل قيمة الاعتماد بالكامل إلى المستفيد، وتوريد جزء بسيط من الكمية المطلوبة من السلعة، وتغطية الفرق بتزوير المستندات المصرفية بزيادة الكميات والأسعار، حيث لوحظ أن أغلب حالات هذا النوع من التلاعب تتم في مستندات رسم التحصيل.

أيضا يتم التحايل، وفقاً للتقرير، بالتزوير في بيانات التعبئة بمستندات الاعتماد، حيث يتم فتح الاعتماد على أساس أن السلعة مُعبأة في كراتين سعة 24 علبة وتحويل كامل القيمة، ولكن ما يتم، هو توريد نفس العدد من الكراتين، بتعبئة 12 علبة، ويتم إقفال الاعتماد المالي، وبالتالي يتم تهريب نصف قيمة الاعتماد إلى الخارج.

وجاء كذلك، أنه من ضمن طرق التحايل لتهريب الأموال، التلاعب في إظهار بيانات المواشي بالعدد بدلاً من الوزن، حيث يتم فتح الاعتماد بعدد معين وبأوزان مرتفعة، ويتم توريد العدد المطلوب، لكن بأوزان منخفضة.

الأخطر مما سبق، كان اكتشاف حالات تلاعب في مستندات الاعتمادات أو مستندات برسم التحصيل، لتهريب كامل قيمتها، حيث يتم تقديم مستندات مُلفقة تم التلاعب فيها لكي توحي بأن هناك توريدات قد تمت، على خلاف الواقع، حيث لا يكون قد تم توريد أي سلع.

كذلك كشف التقرير، عن حالات تلاعب يتم فيها توريد حاويات فارغة أو حاويات مخلفات ومياه، بالإضافة إلى تزوير في أغلب مستندات الشحن والشهادات الصحية الخاصة بالسلع الغذائية، فضلاً عن توريد 524 حاوية مياه، خلال العام 2016، على الرغم من عدم منح أي اعتماد لتوريد المياه، مما يشير إلى أن هذه الحاويات كان من المفترض أن تورد بها سلع ومواد غذائية.

