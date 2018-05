المنتخب الليبي للدراجات يشارك بمهرجان “وهران الدولي”

المتوسط:

شارك المنتخب الليبي للدراجات الهوائية، في مهرجان طواف وهران الدولي الـ 24 في الجزائر في الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري.

وضم المنتخب الليبي ستة رياضيين وهم اللاعب (عبدالعاطي العقربي، وطارق بادي، ومحمد الكمع، وعلاء الدين حمودة، وقيس أبوتالولة، وأيوب حصوة) بإشراف المدرب فتحي أحمد الطيب، ومساعده المدرب أحمد السايح.

وترأس الوفد الليبي المشارك في البطولة نائب رئيس الاتحاد العام الليبي للدراجات الهوائية فتحي حسن بوجواري، فيما شارك في تحكيم منافسات طواف وهران الدولي من ليبيا الحكم البهلول عيسى.

وشارك أيضًا هذه البطولة72 دراجا يمثلون 12 فريقاً من ليبيا، وسوريا، والإمارات، وسوفاك، وGSP، وVIB والشارقة القاري، وفرنسا، إضافة إلى أربعة فرق من الجزائر.

