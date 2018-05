“المسماري”: قطر وتركيا تمولان “شورى مجاهدي درنة” و”الإخوان” جناحهم السياسي

المتوسط – سامر أبو وردة

ثمن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، الكتاب الصادر عن آمر عمليات عمر المختار، اللواء سالم الرفادي، بشأن تشكيل لجنة لاستلام الراغبين في تسليم أنفسهم، تتضمن طرق التواصل معها، لافتاً إلى أنه تم إعلام أهالي وأعيان درنة، مؤكداً أن تسليم، المنضمين للجماعات الإرهابية، أنفسهم طواعية، سيكون له اعتبار أمام القانون، وبالتلي سوف يخفف العقوبة.

وقال العميد أحمد المسماري، إن المواطنين سيكونوا شركاء في المرحلة الثانية من عملية تحرير درنة، مشدداً على استمرار المعركة وعدم توقفها إلا بانتهاء الإرهاب بشكل نهائي، موجهاً حديثه للإرهابيين، بأن ما أعده الجيش لهذه المعركة يكفي لمحاربتهم داخل وخارج المدينة، لافتاً إلى أنه تم تطهير مساحات كبيرة منها، وأنه لم يتبق سوى داخل المدينة وبعض تخومها الشرقية، كاشفاً عن إعداد خطة للمناطق المتبقية، واصفاً إياها بأنها ستكون “مفاجئة” للجميع.

وأكد المسماري، أن تنظيمي “القاعدة” و “داعش” عبارة عن كيان واحد، وأن جماعة الإخوان المسلمين هي الجناح السياسي لهما، مشيراً إلى أن تعداد العناصر الإرهابية قد بلغ 7000 فرد، قبل بداية معركة تحرير بنغازي، التي قضت على الكثير منهم، وفقاً لقوله.

وتابع، “خرجت مجموعات كبيرة منهم إلى الصحراء جنوب منطقة الهلال النفطي، والمتواجدون داخل درنة لا يتعدوا الـ 1000 عنصر”، لافتاً إلى تجاوز عدد قتلاهم الـ 100 شخص.

وقال المسماري، إن هناك عائلات قد مزحن من درنة، وخاصة من منطقة وادي الشواعر، حيث تم تأمين منطقة نزوح لهم، في المناطق المجاورة، وأيضاً تم فتح خط لخروج العائلات في مرتوبة، إلا أنه قد أُقفل، نظراً للازدحام الشديد”، موضحاً أن القيادة العامة تبحث عن ممر آمن لدخول المساعدات والأدوية، وخروج العائلات وكذلك الراغبين في تسليم أنفسهم.

واتهم المسماري كلا من قطر وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين بتمويل ودعم ما يعرف بـ “مجلس شورى مجاهدي درنة” الإرهابي، مؤكداً على أن التحرك الميداني فعال وثابت، على الرغم من الطبيعة الجغرافية الجبلية، وحقول الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون.

وأكمل، “درنة سلة تجمع فيها كل مجرمي العالم المطلوبين جنائياً في بلدانهم، فهناك عناصر من تونس واليمن والسودان وغيرها”

كما كشف المسماري، عن قيام إرهابي فلسطيني الجنسية بتدريب عناصر “مجلس شورى مجاهدي درنة” على عمليات التفخيخ، مضيفاً أن درنة ليست مجرد ضحية بعض الليبيين الإرهابيين، لكنها ضحية تنظيم دولي.

