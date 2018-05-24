تسليم عدد من المقرات التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي بالجفرة

جرت بديوان المجلس البلدي الجفرة الأربعاء عملية تسليم واستلام لعدد من المقرات التي كانت مستغلة من قبل جهات أخرى بين المجلس البلدي الجفرة وفرع صندوق التضامن الاجتماعي بالبلدية .

حضر عملية التسليم خيرية المهدي عضو المجلس البلدي الجفرة وتيسير بشير رئيس الفرع البلدي هون وأعضاء اللجنة المكلفة من قبل الصندوق.

وقالت خيرية المهدي لمراسل” بوابة افريقيا الإخبارية” بالجفرة بأنه تم “تسليم مبنى دار الرعاية الاجتماعية بهون التابع لإدارة الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي والبالغ مساحتها 25079 متر مربع والتي تضم عدة مقرات كانت مستغلة من قبل جهات أخرى بشكل غير قانوني واعتبارا من لحظة التوقيع على محضر التسليم والاستلام تعود كافة المقرات لملكية صندوق التضامن الاجتماعي لاستغلاله الاستغلال الامثل “

وأشارت الى ان عملية اخلاء المقرات من الجهات التي كانت تستغلها تمت بالتعاون مع الفرع البلدي هون .

من جانبه أوضح محمد جمعه باوا رئيس قسم المشروعات بصندوق التضامن الاجتماعي بأنه “ستقام في هذه المقرات عددا من المؤسسات من بينها مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين على مستوى منطقة الجنوب ومدرسة للصم والبكم ومرضى التوحد وكذلك مقر لإيواء الأطباء والمرضى القادمين من خارج الجفرة , ومقر لاستضافة ذوي المرضى وأيضا مقر فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالجفرة”.

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