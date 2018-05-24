جولة لآمر منطقة الكفرة العسكرية تفضي الى القبض على مهربين

علم مراسل بوابة افريقيا الإخبارية بالواحات ان آمر منطقة الكُفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج قام بالخروج في دورية ولمدة يومين علي طول الطريق الرابط الكُفرة بوزريق وصولا الى مدينة تازربو وبعض الحقول والمشاريع الواقعة في نطاق الكُفرة الإداري

خلال هذه الدورية تم القبض على عدد 3 سائقين يقودون سيارات معبأة بالدخان وبعض الأسلحة الخفيفة حيث تمت مصادرتها وإيقاف السائقين واحالتهم الى جهات الاختصاص للتحقيق معهم بخصوص هذه الحادثة .

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